Adana haberi... Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı Güncel Haberler Adana yerel gündem haberine göre Adana'nın Çukurova ilçesinde, ikametinde 720 gram esrar ve 32 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Adana'nın Çukurova ilçesinde, ikametinde 720 gram esrar ve 32 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İkamette, 720 gram esrar, 32 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirme aparatı bulundu. Polis, uyuşturucu bulundurma suçundan arandığı da tespit edilen ev sahibi E.A'yı gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Eren Bozkurt Çukurova Adana Güncel Haberler

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