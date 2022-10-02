Son dakika haber | Bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara yol açtı. Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, internet kafe olarak kullanılan iş yerindeki yangını söndürdü. Hasar oluşan iş yerinde yapılan ilk incelemede, içeriye yanıcı cisim atılması sonrası patlama meydana geldiği ve yoğun duman çıktığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız İtfaiye Adana Güncel Haberler Son Dakika

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