Adana haberi! Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu Güncel Haberler Adana gündem haberi: Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişinin cesedi bulundu. Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişinin cesedi bulundu. Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu. Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, baraj gölünde kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı aramayla baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Seyhan Baraj Gölü Çukurova Adana Güncel Haberler

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