Adana haberi: Adalet Bakanı Bozdağ, Kozan'da yeni adliye binasının temel atma törenine katıldı
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Adana gelişmesine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Dua edilmesi Temel atma töreni Kozan Adalet Sarayı inşaat alanı Bozdağ: "Temeli atılan 'Kozan Adalet Sarayı' Cumhuriyetimizin 100.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması
Dua edilmesi
Temel atma töreni
Kozan Adalet Sarayı inşaat alanı Bozdağ:
"Temeli atılan ' Kozan Adalet Sarayı' Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle 29 Ekim 2023'te hizmete girecektir"
ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu. (6)
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel