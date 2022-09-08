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Adana haberi: Adalet Bakanı Bozdağ, Kozan'da yeni adliye binasının temel atma törenine katıldı

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Adana gelişmesine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Dua edilmesi Temel atma töreni Kozan Adalet Sarayı inşaat alanı Bozdağ: "Temeli atılan 'Kozan Adalet Sarayı' Cumhuriyetimizin 100.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması

Dua edilmesi

Temel atma töreni

Kozan Adalet Sarayı inşaat alanı Bozdağ:

"Temeli atılan ' Kozan Adalet Sarayı' Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle 29 Ekim 2023'te hizmete girecektir"

ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu. (6)

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Bekir Bozdağ Adana Kozan Güncel Haberler

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