Adana haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kozan Kaymakamlığını ziyaret etti
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Adana haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın karşılanması Kaymakamlık makamına oturan Bakan Bozdağ'ın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile fotoğraf çekilmesi ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana Kozan ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın karşılanması
Kaymakamlık makamına oturan Bakan Bozdağ'ın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile fotoğraf çekilmesi ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana Kozan ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel