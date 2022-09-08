Adana haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kozan Kaymakamlığını ziyaret etti Güncel Haberler Adana haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın karşılanması Kaymakamlık makamına oturan Bakan Bozdağ'ın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile fotoğraf çekilmesi ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana Kozan ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın karşılanması Kaymakamlık makamına oturan Bakan Bozdağ'ın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile fotoğraf çekilmesi ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana Kozan ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Bekir Bozdağ Adana Kozan Güncel Haberler

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