Adana haber | Pozantı Belediyesi, Adana Lezzet Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor Güncel Haberler Adana haberler: Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde stant açacak olan Pozantı Belediyesi, organik ürünlerle katılımcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde stant açacak olan Pozantı Belediyesi, organik ürünlerle katılımcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde 7-8-9 Ekim'de düzenlenecek festivalde, Pozantı Belediyesi de stant açacak. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, organik ürünlerin hazırlandığı Sebze-Meyve Kurutma Merkezi'ni ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. Çay, festivale katılacak misafirlerin aklında ve damaklarında unutulmaz bir tat bırakmak istediklerini kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Onur Can Bulat Pozantı Adana Çay Güncel Haberler

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