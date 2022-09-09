Adana haber | Fredrik Gulbrandsen, Adana Demirspor'a transfer oldu
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Gelen Adana haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna dahil etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna dahil etti.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
30 yaşındaki Norveçli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giymişti.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel