Adana haber! Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta önce Kozan'a taşınmış (2) Güncel Haberler Adana haber... GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİAdana'nın Kozan ilçesinde bahçedeki foseptiğe düşüp, hayatını kaybeden Naz Gül Akduman'ın cenazesi, Güneri Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Adana'nın Kozan ilçesinde bahçedeki foseptiğe düşüp, hayatını kaybeden Naz Gül Akduman'ın cenazesi, Güneri Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Naz Gül'ün annesi Sevgi ve babası Mehmet Akduman, güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Naz Gül'ün cenazesi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ali GÖKDAL/ADANA (Kozan), Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kozan Adana Güncel Haberler

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