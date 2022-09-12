Adana haber... Debisi düşen Ceyhan Nehri yeşilin tonlarına büründü
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Adana gündem haberine göre Kahramanmaraş'tan doğup Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde suyun debisinin azalması, suyun altındaki yosun ve bitkilerin su yüzeyinde belirmesine yol açtı.
Kahramanmaraş'tan doğup Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde suyun debisinin azalması, suyun altındaki yosun ve bitkilerin su yüzeyinde belirmesine yol açtı. Yüzeyde beliren bitkiler nedeniyle nehir yeşil ve tonlarına büründü.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel