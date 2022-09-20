79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmadıklarını vurguladı. Bakan Soylu, "Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Süleyman Soylu Adana Güncel Haberler

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