Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Yeşilyurt ve Şehit Duran mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, U.B. (33), Ö.A. (29), Y.Y. (27) ve H.K. (23) gözaltına alındı.

Adreslerde, ekmeğin içine gizlenmiş 2,41 gram esrar ile 1,55 gram kokain, 82,93 gram sentetik uyuşturucu, Hint keneviri ve 9 bin 838 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B, Ö.A. ve H.K. tutuklandı, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title