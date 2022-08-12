Adana haber: Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu Gelen Adana haberine göre Adana'da arkadaşlarıyla sulama kanalına girdikten sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı. Adana'da arkadaşlarıyla sulama kanalına girdikten sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı. Beraberinde iki arkadaşıyla merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Abdullah Buca (10), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Suda batıp çıkan Abdullah'ın arkadaşları, bağırarak çevreden yardım istedi. Yardıma giden vatandaşların sudan çıkarmaya çalıştığı çocuk, bir süre sonra kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı. Baba Salih ve anne Adile Buca, olay yerinde çalışmaları izleyerek gözyaşı döktü. Küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Güncel AA / Eren Bozkurt Adana Yüregir Adana su Güncel Haberler

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