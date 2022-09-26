Adana haber | Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Güncel Haberler Adana haberi... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Suriye uyruklu Feyza El Süleyman (4), Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Sudaki kız çocuğunu görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan çocuk, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyza El Süleyman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Cumhuriyet Mahallesi Solaklı Suriye Adana Güncel Haberler

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