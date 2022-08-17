Adana haber: Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Güncel Haberler Adana yerel gündem haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi. Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi. Azizli Mahallesi'ndeki kanalda elini yıkamak isteyen Mehmet Fuzuli Duru (15), dengesini kaybederek suya düştü. Duru'nun akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel AA / Yusuf Tunur Ceyhan Adana Güncel Haberler

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