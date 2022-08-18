Adana haber | Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Adana gündem haberi... Adana'nın Yüreğir ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir hafif ticari araçta kaçak silahlar bulunduğu bilgisine ulaştı. Kente giriş yapan aracı takibe alan ekipler, aracı 19 Mayıs Mahallesi'nde durdurdu. Araçta farklı markalarda 4 tam otomatik tüfek ele geçirildi. Polis, araçtaki Mehmet L. (40) ve R.Y'yi (61) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet L. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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