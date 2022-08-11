Adana haber! Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2) Adana haberlerine göre ASKER OĞLU DA 8 YIL ÖNCE KAZADA ŞEHİT OLMUŞAdana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Abidin İlhan'ın, Jandarma Uzman Çavuş oğlu Selahattin İlhan'ın da (27) 2014 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi. ASKER OĞLU DA 8 YIL ÖNCE KAZADA ŞEHİT OLMUŞ Adana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Abidin İlhan'ın, Jandarma Uzman Çavuş oğlu Selahattin İlhan'ın da (27) 2014 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal Selahattin İlhan Adana Güncel Haberler

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