Adana haber! Adana'da otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı (2)
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Adana haberlerine göre ASKER OĞLU DA 8 YIL ÖNCE KAZADA ŞEHİT OLMUŞAdana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Abidin İlhan'ın, Jandarma Uzman Çavuş oğlu Selahattin İlhan'ın da (27) 2014 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.
ASKER OĞLU DA 8 YIL ÖNCE KAZADA ŞEHİT OLMUŞ
Adana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Abidin İlhan'ın, Jandarma Uzman Çavuş oğlu Selahattin İlhan'ın da (27) 2014 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel