Otomobilin otluğa devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı Adana'da otomobilin otluk alana devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Adana'da otomobilin otluk alana devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, A.Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otluk alana devrildi. Kazada, otomobildeki M.Y. ve F.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güncel AA / Ömer Yıldız Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otomobilin otluğa devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.