Adana haber | Adana'da okul çevresinde denetim yapıldı
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Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'da jandarma ekiplerince okul çevresinde denetimler gerçekleştirildi.
Adana'da jandarma ekiplerince okul çevresinde denetimler gerçekleştirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevrelerinde denetimler yaptı.
Denetimlerde 15 bin 298 kişi ile 797 okul servis aracı ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.
Üst aramalarında ise 5 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.?????????????????????
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel