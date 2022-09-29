Adana haber | Adana'da okul çevresinde denetim yapıldı Güncel Haberler Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'da jandarma ekiplerince okul çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Adana'da jandarma ekiplerince okul çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevrelerinde denetimler yaptı. Denetimlerde 15 bin 298 kişi ile 797 okul servis aracı ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Üst aramalarında ise 5 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.????????????????????? Güncel Kaynak: AA / Eren Bozkurt Jandarma Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haber | Adana'da okul çevresinde denetim yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.