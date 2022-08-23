Adana haber! Adana'da narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim

Gelen Adana haberine göre Adana'da polis ekiplerince, narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı helikopter ve drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Adana'da polis ekiplerince, narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı helikopter ve drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile devriye ekipleri, son dönemde narenciye bahçelerinden artan hırsızlıklara karşı Doğankent Cumhuriyet ve Bahçelievler ve Kışla mahallelerinde denetim yaptı.

Polis helikopteri ve drone kullanılan uygulamada ekipler, narenciye bahçelerinde arama yaptı.

Bahçelerin çevresi ve içinde de arama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri kişilerin GBT kontrollerini de gerçekleştirdi.