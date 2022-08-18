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Son dakika haberi! ADANA'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN: 2 YARALI

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Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu 2 katlı depoda yangın çıktı.

ADANA'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu 2 katlı depoda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen 2 depo çalışanı yaralandı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesindeki sanayi sitesinde bulunan bir mühendislik firmasına ait 2 katlı bisiklet ve motosiklet lastiği deposunda çıktı. Depodaki alevleri fark eden çalışanlar, yangına ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan depo çalışanları, Aykut M. ve Serkan G., ambulans ile hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına köpüklü su ile müdahaleye devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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