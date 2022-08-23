Adana haber: Adana'da iş yerinin önündeki kişi, kamyonun çarpması sonucu yaralandı Güncel Haberler Adana yerel gündem haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce ağaca, sonra iş yerine ve önündeki kişiye çarptı. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce ağaca, sonra iş yerine ve önündeki kişiye çarptı. Koza Mahallesi'nde İ.M. (36) idaresindeki 01 DUP 64 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyon, önce refüjdeki ağaca, sonra cadde üzerindeki bir iş yerine ve iş yerinin önünde oturan Hikmet N'ye (44) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri Hikmet N'yi ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazada yara almayan sürücü İ.M'yi ise ifadesine başvurmak için emniyete götürdü. Öte yandan kamyonun kontrolden çıkması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Adana Koza Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haber: Adana'da iş yerinin önündeki kişi, kamyonun çarpması sonucu yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.