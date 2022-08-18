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Son dakika haber... ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

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Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı.

ADANA'da plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken çevrede oturan vatandaşlar da ekiplere destek olmaya çalıştı.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıktı. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti. Fabrika çevresinde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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