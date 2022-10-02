Adana haber! Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Akdam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Kozan Adana Güncel Haberler

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