Adana haber: Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Adana haber: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki evinde 1 çocuk annesi E.D. (25), iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı R.S. tarafından dövülmüş halde komşuları tarafından bulundu. Komşularının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.D'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Tunur Ceyhan Adana Güncel Haberler

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