Adana haber: Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel Haberler Adana haberlerine göre Adana'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adana'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası ve türü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Yaralanan Hakan Erdoğan, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Erdoğan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kazanın ardından Mithatpaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız Kıyıboyu Caddesi Tragger Seyhan Adana Güncel Haberler

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