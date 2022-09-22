Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haber: Adana'da 7 kişi, Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılıp gasbedildiğini öne sürdü

Güncel Haberler

Adana haber: Adana'da 7 kişi, Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılıp gasbedildiğini öne sürdü

Adana haberi... Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılarak Mersin'den getirildikleri Adana'da silah zoruyla gasbedildiklerini iddia eden yabancı uyruklu 7 kişi, polise başvurdu.

Almanya'ya götürülme vaadiyle kandırılarak Mersin'den getirildikleri Adana'da silah zoruyla gasbedildiklerini iddia eden yabancı uyruklu 7 kişi, polise başvurdu.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Suriyeli Baran Diyar, şüphelilerin kendilerini Mersin'den alıp Adana'ya getirdiğini belirtti.

Üç gündür kentte bir evde olduklarını öne süren Diyar, "Almanya'ya götüreceklerdi. 3 gündür buradayız. 4 kişi silah çekti, gitmemize izin vermediler. Arkadaşlarımdan biri kapıyı açarak kaçtı, ben de damdan atlayarak kaçtım. 5 arkadaşım içeride kaldı. 8 bin avro karşılığında anlaşmıştık." diye konuştu

Evdeki Suriyelileri ifadelerini almak üzere emniyete götüren ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Almanya Mersin Adana Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title