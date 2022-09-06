Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! 6 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da bir elektrikli bisiklet ve 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir elektrikli bisiklet ve 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin çeşitli olaylardan emniyette 16 suç kaydı bulunan İlhan H. (19) olduğunu belirledi.

Şüpheli İlhan H, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bu arada, çalınan motosiklet ise evin yakınında terk edilmiş bulundu, sahibine teslim edildi.

Yapılan araştırmalarda, İlhan H'nin 4 motosiklet ve bir elektrikli bisikletin çalınması olaylarına daha karıştığı da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İkametin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli bir süre çevresini gözetledikten sonra kapıyı açıp avluya giriyor. Yakalanmamak için ayak uçlarında yürüyen zanlı, daha sonra buradaki motosikleti itekleyerek evden çıkartıp uzaklaşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title