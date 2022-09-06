Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haber... Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Adana haber... Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

Gelen Adana haberine göre ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki depoya baskın yaptı, kente gelen TIR'ı da şüphe üzerine durdurdu. Adreste ve TIR'daki aramalarda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title