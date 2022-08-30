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Adana gündem haberleri | TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu kapanan Adana-Gaziantep yönü ulaşıma açıldı

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Adana gündem haberleri | TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu kapanan Adana-Gaziantep yönü ulaşıma açıldı

Adana haber: Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu ulaşımın durduğu Adana-Gaziantep yönünde yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu ulaşımın durduğu Adana-Gaziantep yönünde yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.

Ölen veya yaralananın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

TEM Otoyolu Gaziantep Tarsus Adana Güncel Haberler

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