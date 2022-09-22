Adana gündem haberleri: Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Güncel Haberler Adana bölgesinden gelen habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 1132 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Uygulamada, 16 araca çeşitli maddelerden 39 bin 576 lira ceza uygulandı, 7 araç trafikten men edildi. Yapılan aramalarda ise yaklaşık 4,51 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca iş yerlerinde de denetim gerçekleştiren ekipler, 4 iş yerine yasal işlem yaptı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Hisarcık Kozan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana gündem haberleri: Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.