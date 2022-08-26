Adana gündem haberleri | Feke'de hayvan bakımevindeki köpekler aşılandı
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Adana haber... Adana'nın Feke ilçesinde, hayvan bakımevindeki köpeklere aşılama yapıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde, hayvan bakımevindeki köpeklere aşılama yapıldı.
Feke Belediyesinin açıklamasına göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğindeki çalışmada Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki köpekler aşılandı.
Köpeklere, gençlik ve kuduz aşıları uygulandı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel