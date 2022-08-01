Adana gündem haberleri: Adana Müftülüğüne atanan Mehmet Taşcı görevine başladı
Adana haberlerine göre Adana Müftülüğüne atanan Mehmet Taşcı görevi devraldı.
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Adana Müftülüğüne atanan Mehmet Taşcı görevi devraldı.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, görevine başlayan Taşcı için müftülük binasında cübbe giyme töreni düzenlendi.
Taşcı, kentteki dini hizmetleri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Törene, Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman ve ilçe müftüleri de katıldı.
AA / Koray Kılıç - Güncel