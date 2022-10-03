Adana gündem haberleri: Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi Güncel Haberler Adana gelişmesine göre Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adana'da, terör örgütü YPG/ Pkk soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Eylül'de tutuklanan Suriye uyruklu H.İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. H.İ. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık H.İ'nin, "2015 yılında Suriye'de YPG'ye katıldım. Örgüt içerisinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod isim verildi. Örgütün işgalindeki bölgede 'gümrükçü' sıfatıyla faaliyet yürüttüm. YPG'den yaptığım görevler karşılığında aylık düzenli olarak para alıyordum. 2019 yılında örgütten kaçtım." şeklindeki itiraflarına yer verildi. Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği de iddianamede belirtildi. H.İ'nin YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede "gümrükçü" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü ve nöbet tuttuğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi. Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. Güncel Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu Adana PKK YPG Güncel Haberler

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