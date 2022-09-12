Adana gündem haberleri: Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 sanığa dava açıldı

Adana gelişmesine göre Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu M.K, M.Z. ve E.K. ile tutuksuz M.Ş, Y.M. ve C.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki 3 ikamete düzenlenen operasyonda, sanıkların parmak izleri de tespit edilen poşetlerde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları belirtildi.

Ekiplerin, adreslerde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ve hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların, fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve birbirleriyle şifreli konuştukları anlatılarak, 6 kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.