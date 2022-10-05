Adana gündem haberleri: Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Adana haberleri... Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı. Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, E.Ç'nin sokakta bulunduğu sırada tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını ve özel bir araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirledi. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız Seyhan Adana Güncel Haberler

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