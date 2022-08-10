Haber : Son dakika haber! Silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı

 - Güncelleme:

Son dakika haber... Adana'da pompalı tüfekle yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin aldıktan sonra teslim olan zanlı tutuklandı.

Adana'da pompalı tüfekle yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin aldıktan sonra teslim olan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 7 Ağustos'ta kayınbiraderleri Sercan ve Serkan T'yi 7 Ağustos'ta işlettikleri kasabın önünde pompalı tüfekle yaralayıp, Sercan T'nin eşi Özge T'yi de iş yerinde rehin aldıktan sonra polise teslim olan Abdullah İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılar da hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Barbaros Mahallesi Saydam Caddesi'nde, 7 Ağustos'ta Abdullah İ. (36), kayınbiraderleri Sercan (36) ve Serkan T'yi (25) işlettikleri kasabın önünde pompalı tüfekle bacaklarından yaralamıştı. Şüpheli, yaralılardan Sercan T'nin eşi Özge T'yi (32) de rehin almıştı. Kasapta çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Suriye uyruklu A.H.H. de olay sırasında korkup iş yerindeki çalışmayan bir buzdolabına girerek saklanmıştı.

Yaralı iki kardeşin ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı saldırının ardından özel harekat ekiplerinin de arasında olduğu polisler kadın ve çocuğu kurtarmak için devreye girmişti. Zanlı, polislerin çabasıyla çocuğu ve kadını serbest bırakmış daha sonra teslim olmuştu.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title