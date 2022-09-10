Adana gündem haberleri... Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu Güncel Haberler Adana habere göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde Seyhan nehrinde bir erkek cesedi bulundu. Adana'nın Yüreğir ilçesinde Seyhan nehrinde bir erkek cesedi bulundu. Seyhan nehrinde sürüklenen bir kişi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hareketsiz haldeki kişiyi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin 25 yaşındaki Vedat Acar olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun 112 Acil Çağrı Seyhan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana gündem haberleri... Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.