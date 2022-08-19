Adana gündem haberleri... Adana'da örtü ve orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Adana haberi: Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alındı. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alındı. Menekşe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtülük ve ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 arazözle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Koray Kılıç Sarıçam Adana Güncel Haberler

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