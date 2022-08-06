Adana gündem haberleri: Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Adana gündem haberi | Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Dağılcak Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, soğutma çalışması da yapılarak söndürüldü. Yangının, ilk tespitlere göre elektrik tellerinden çıktığı bildirildi. Güncel AA / Fatih Azgın Kozan Adana Güncel Haberler

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