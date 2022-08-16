Adana gündem haberleri... Adana'da metruk binada ceset bulundu Adana haberi: Adana'da metruk binada erkek cesedi bulundu. Adana'da metruk binada erkek cesedi bulundu. Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişinin kimliğini tespit edip yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı. Güncel AA / Ömer Yıldız Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana gündem haberleri... Adana'da metruk binada ceset bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.