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Adana gündem haberleri... Adana'da metruk binada ceset bulundu

Adana gündem haberleri... Adana'da metruk binada ceset bulundu

Adana haberi: Adana'da metruk binada erkek cesedi bulundu.

Adana'da metruk binada erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ölen kişinin kimliğini tespit edip yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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