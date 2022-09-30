Adana gündem haberleri... Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Güncel Haberler Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ferdi Tanış (27), 11. kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tanış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tanış'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu Adana PTT Güncel Haberler

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