Adana gündem haberleri | Adana'da iki kişinin tavanında yolculuk ettiği otomobil 15 gün trafikten men edildi Güncel Haberler Edinilen Adana haberine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki kişinin tavanında yolculuk yaptığı otomobilinin sürücüsüne ceza uygulandı, araç 15 gün trafikten men edildi. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki kişinin tavanında yolculuk yaptığı otomobilinin sürücüsüne ceza uygulandı, araç 15 gün trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin tavanında yolculuk eden iki kişiye ait görüntülerin yayınlanması üzerine araştırma başlattı. Kimliği belirlenen sürücü Muzaffer K'ye "muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak, maksadın dışında yolcu taşımak, araçta görüşü engelleyici süs eşyası ve logo bulundurmak" suçlarından cezai işlem uygulandı, araç 15 gün trafikten men edildi. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun Emniyet Müdürlüğü Çukurova Tragger Adana Güncel Haberler

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