Adana gündem haberleri | Adana'da huzur ve güven uygulamasında 82 şüpheli yakalandı
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Adana haberler: Adana'da, jandarma ekiplerinin bir haftalık huzur ve güven uygulamalarında 82 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, jandarma ekiplerinin bir haftalık huzur ve güven uygulamalarında 82 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 1-8 Ağustos'ta kent genelinde huzur ve güven uygulamaları yapıldı.
Çalışmada, 1 kilo 531 gram esrar, 112 gram sentetik uyuşturucu, 153 kök Hint keneviri, 6 bin 96 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Ekipler, 82 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Eren Bozkurt - Güncel