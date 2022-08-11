Adana gündem haberleri | Adana'da huzur ve güven uygulamasında 82 şüpheli yakalandı Adana haberler: Adana'da, jandarma ekiplerinin bir haftalık huzur ve güven uygulamalarında 82 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da, jandarma ekiplerinin bir haftalık huzur ve güven uygulamalarında 82 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 1-8 Ağustos'ta kent genelinde huzur ve güven uygulamaları yapıldı. Çalışmada, 1 kilo 531 gram esrar, 112 gram sentetik uyuşturucu, 153 kök Hint keneviri, 6 bin 96 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ekipler, 82 şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel AA / Eren Bozkurt Jandarma Adana Güncel Haberler

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