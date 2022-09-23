Son dakika haberi! Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haber: Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 zanlının kentte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı. Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan 5 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler Son Dakika

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