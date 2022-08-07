Adana gündem haberleri... Adana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladı Adana haberler: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, kardeşini bıçakla yaraladı. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, kardeşini bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, E.K. Sarıçam Mahallesi'ndeki evlerinde kardeşi E.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. kardeşini karnından bıçakla yaraladı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel AA / Fikret Kavğalı Sarıçam Adana Güncel Haberler

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