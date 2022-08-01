Adana gündem haberleri | Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuyan 28 yaşındaki kadını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katındaki balkonunda çocukları İ.A.Y. (1) ve Y.K. (10) ile uyuyan Melek Yıldırım (28), sabaha karşı alt katın demir korkuluklarından yukarı çıkan ve sevgilisi olduğu ileri sürülen R.Ü. (31) tarafından bıçaklandı.

Şüpheli, olayın ardından kaçtı, çocukların çığlıkları üzerine adrese yönlendirilen polis ve 112 Acil Sağlık ekibi Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen zanlı R.Ü, daha sonra polisi arayarak bir akrabasının evine polislerin yönlendirilmesini istedi.

Ekiplerce gözaltına alınan R.Ü'nün kendisi gibi boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Yıldırım'ı, iki çocuğunun babası H.Y. ile görüştüğü için kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

"Bir daha Melekler ölmesin"

Yıldırım'ın babası Cumali Şahin, Adana Adli Tıp Kurumunda gazetecilere, zanlının 2 evlilikten 3 çocuğu bulunan kızına daha önce de şiddet uyguladığını ileri sürerek şunları kaydetti:

"Bir daha Melekler ölmesin. Ne diyebilirim ki? Çok acı bir şey. Daha önce de şiddet uygulamıştı. Akşam da uygulamıştı. 'Geleyim mi kızım?' dedim, 'Yok.' dedi. Gece de katledildi. Polis gelmişti, beyefendiyi dışarı almıştı. Ne diyebilirim ki? Kurban Bayramı'nda da bunların arasında tatsız bir olay yaşanmıştı. Kızım bize geldiğinde gözleri mordu. 'Yapmayın, ikinizde aklı başında insanlarsınız' dedim. Çocuk öylesine eften püften olaylardan çok kıskançlık yapıyordu."

Genç kadının cenazesi toprağa verildi

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesi Bağözü Mezarlığına götürüldü.

Melek Yıldırım'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yıldırım'ın ailesi törende gözyaşı döktü.