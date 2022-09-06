Son dakika haber: 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Cuma A. idaresindeki 33 AGS 484 plakalı beton blok yüklü tır, D-400 kara yolunda Şehmuz T. yönetimindeki 33 EKR 43 plakalı pamuk yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beton yüklü tır refüje devrilirken, pamuk yüklü tır ise önce Hacı Mehmet D. idaresindeki 01 AJB 010 plakalı traktöre, ardından bir fabrika önünde park halindeki 31 VZ 091, 01 DPK 33, 33 TS 662 plakalı otomobillere çarparak durdu. Kazada tır şoförleri Cuma A. ile Şehmuz T. ve aynı araçtaki Mustafa Caner A. yaralandı. Bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan Cuma A'nın kurtarılması için ekiplerin yürüttüğü çalışmaya bir fabrikada çalışan işçiler de iş makinalarıyla destek verdi. Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Tunur Ceyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.