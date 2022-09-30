Adana gündem haberi: Yüreğir Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim desteği

Adana haberine göre Yüreğir Belediyesi, ilçelerinde ikamet eden ve ilk kez üniversiteyi kazanan öğrencilere bir defaya mahsus 1000 lira eğitim desteği verecek.

Yüreğir Belediyesi, ilçelerinde ikamet eden ve ilk kez üniversiteyi kazanan öğrencilere bir defaya mahsus 1000 lira eğitim desteği verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi, bu yıl ilk kez üniversiteye girme hakkı elde eden öğrencilere eğitim desteğinde bulunacak.

İlçede ikamet eden öğrencilere, bir defaya mahsus 1000 lira destek verilecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.?????????????????????