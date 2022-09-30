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Adana gündem haberi... Adana Valisi Elban, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu

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Adana gündem haberi... Adana Valisi Elban, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu

Edinilen Adana gelişmesine göre Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Elban, programları kapsamında Pozantı Kaymakamlığına atanan Fatih Karamahmut'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Pozantı İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Elban, burada Robotik Kodlama Atölyesinin açılışını yaptı.

Öğretmen ve öğrencilerin atölyedeki çalışmalarını inceleyen Elban, öğrencilerle de sohbet etti.

Daha sonra Gökbez Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Elban, ilgililerden merkez hakkında bilgi aldı.

Elban ve beraberindekiler açılışın ardından merkezin uygulama bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

Süleyman Elban Pozantı Fatih Adana Güncel Haberler

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