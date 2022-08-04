Adana gündem haberi: Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana gündem haberi: Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi

Adana gündem haberi: Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi

Gelen Adana haberine göre ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

 - Güncelleme:

ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ile şüpheli A.O.'nun (28) evinin bahçesinde 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, operasyon düzenledikleri adreslerde 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 16 kök Hint keneviri, 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli A.O.'nun, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki müstakil evine de baskın yapıldı. A.O.'nun, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Hint kenevirlerine sökülerek el koyuldu. Şüpheliler ise sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 5 firariyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title